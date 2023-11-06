Dilan Polat'tan haber var: bir kaç hafadır çok konuşulan davada takdim etti! Savcılık talebi kabul etti!

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında Ankara’da yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması çerçevesinde Ankara’da polis tarafından eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Uğur A. ve Mustafa Ö. tutuklanırken, İsmail B., Gözde B. ve Kübra D.Ö. isimli şahıslara adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 9 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, savcılığın 27 şirkete kayyum atanması talebi hakimlikçe kabul edildi.