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Gündem Dilan Polat'la aynı masayı paylaşanların da mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Dilan Polat'la aynı masayı paylaşanların da mal varlıklarına el konuldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 21:22:00 - 2023-12-01 21:24:10
Dilan Polat'la aynı masayı paylaşanların da mal varlıklarına el konuldu!

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, paylaşımlarıyla dikkat çeken ve aynı sofrada poz verdikleri ortaya çıkan Tayyar Öz ve eşi sözde fenomen Özlem Öz'ün mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, paylaşımlarıyla dikkat çeken ve aynı sofrada poz verdikleri ortaya çıkan Tayyar Öz ve eşi sözde fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023’te ikili hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi sözde fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Polat davasında 12 kişinin mal varlıklarına da el konuldu

Dilan ve Engin Polat davasına dahil edilen 12 kişinin de tüm mal varlıklarına el konuldu:

Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut
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