  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında sıcak gelişme!
Medya

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 17:46:00 - 2023-10-01 17:51:04
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında sıcak gelişme!

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu görüntülerin ardından gözaltına alınan Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı. Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi.

Evinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Yaşananların ardından Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz’daki evinde gözaltına alındı. Sıla Doğu’nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet ecstasy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı.

Serbest bırakıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Beykoz ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti
Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti

Sosyal Medya

Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir Dilan Polat görgüsüzlüğü daha! Düğüne çöp poşetiyle katılıp...
Bir Dilan Polat görgüsüzlüğü daha! Düğüne çöp poşetiyle katılıp...

Sosyal Medya

Bir Dilan Polat görgüsüzlüğü daha! Düğüne çöp poşetiyle katılıp...

Ünlü olan çıldırıyor! Gündeme gelmek isteyen Dilan Polat’ın bu hali tepki çekti
Ünlü olan çıldırıyor! Gündeme gelmek isteyen Dilan Polat’ın bu hali tepki çekti

Sosyal Medya

Ünlü olan çıldırıyor! Gündeme gelmek isteyen Dilan Polat’ın bu hali tepki çekti

Cüneyt Özdemir'in 'sonradan görmeler' dediği Dilan Polat'tan ağır sözler! "K..pe"ler, "b.k"lar havada uçuştu
Cüneyt Özdemir'in 'sonradan görmeler' dediği Dilan Polat'tan ağır sözler! "K..pe"ler, "b.k"lar havada uçuştu

Gündem

Cüneyt Özdemir'in 'sonradan görmeler' dediği Dilan Polat'tan ağır sözler! "K..pe"ler, "b.k"lar havada uçuştu

Eğer doğruysa büyük skandal! Dilan Polat'ın şirketinin ödediği vergi vatandaşı çileden çıkaracak
Eğer doğruysa büyük skandal! Dilan Polat'ın şirketinin ödediği vergi vatandaşı çileden çıkaracak

Medya

Eğer doğruysa büyük skandal! Dilan Polat'ın şirketinin ödediği vergi vatandaşı çileden çıkaracak

Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı
Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı

Medya

Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23