Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında sıcak gelişme!
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu görüntülerin ardından gözaltına alınan Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı. Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi.
Evinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Yaşananların ardından Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz’daki evinde gözaltına alındı. Sıla Doğu’nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet ecstasy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı.
Serbest bırakıldı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Beykoz ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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