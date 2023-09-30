Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı

Canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Canlı yayında itiraf etti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada "Uyuşturucu madde içiyorum" itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.

Dilan Polat gündemden düşmüyor

Son günlerde haklarında birçok iddia atılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri ileri sürüldü. Yayınlanan bir videoda tetikçi tutturup Parlak ve birkaç kişi daha vurdurmak istedikleri, tetikçinin kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayın ardından bir video yayınlayarak yardım isteyen Banu Parlak ise şunları söyledi: "Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."

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