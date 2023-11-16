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Gündem Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatından itiraf sözleri: Sahte faturalar, örgüt şeması! Pişmanım
Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatından itiraf sözleri: Sahte faturalar, örgüt şeması! Pişmanım

Yeniakit Publisher
2023-11-16 23:54:00 - 2023-11-16 23:59:53
Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatından itiraf sözleri: Sahte faturalar, örgüt şeması! Pişmanım

Polat ailesi soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek bugün savcıya ifade verdi.

Polat ailesi soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek bugün savcıya ifade verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında ‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi.

GÜN’ÜN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Ahmet Gün’ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği; Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.
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