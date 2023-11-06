Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında Ankara'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması çerçevesinde Ankara'da polis tarafından eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.
2 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen Uğur A. ve Mustafa Ö. tutuklanırken, İsmail B., Gözde B. ve Kübra D.Ö. isimli şahıslara adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
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