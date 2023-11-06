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Gündem Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-11-06 18:41:00 - 2023-11-06 18:42:57
Dilan Polat soruşturmasında sıcak gelişme

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında Ankara'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması çerçevesinde Ankara'da polis tarafından eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Uğur A. ve Mustafa Ö. tutuklanırken, İsmail B., Gözde B. ve Kübra D.Ö. isimli şahıslara adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

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