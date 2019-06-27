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Dil kurslarının yanında futbol ve halk oyunları kurslarıda açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi yaz tatilinde vaktini değerlendirmek isteyenlere yönelik çeşitli kurslar açmaya devam ediyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Dil kurslarının yanında futbol ve halk oyunları kurslarıda açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi yaz tatilinde vaktini değerlendirmek isteyenlere yönelik çeşitli kurslar açmaya devam ediyor. Gençlere yönelik İngilizce ve Almanca, yetişkinlere yönelik İngilizce kurslarının hazırlıkları devam ederken şimdi de 9-15 yaş arası çocuklar için futbol ve halk oyunları kursları açacak.


Pamukkale Belediyesi, rutin hizmetlerle birlikte, vatandaşların günlük yaşantılarına renk katacak etkinlikler düzenliyor. Pamukkale Belediyesi ile Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile 8 mahallede futbol ve halk oyunları kursu açılıyor. 9-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere 2 yaş grubunda düzenlenecek olan kurslara başvurular başladı. Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Kurslarına başvurular için, mahalle muhtarlıklarından temin edilen başvuru formlarını ailelerine imzalatan çocukların başvuruları yine muhtarlıklar tarafından kabul edilecek. Kervansaray, Hürriyet, Anafartalar, Akhan, Pınarkent, Pamukkale, Irlıganlı ve Akköy mahallelerinde bulunan halı sahalarda gerçekleşecek kurslar için, çevre mahallelerden gelen başvurular da kabul edilecek. Temmuz ayının başında başlayıp, Ağustos sonunda bitecek olan kurslar, hafta içi her gün sabah, ikindi ve akşam olmak üzere 3 grupta yapılacak.



“Küçük yaşta edinilen tüm alışkanlıklar tüm yaşantımıza yayılır”


Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Pamukkaleli çocukların yaz tatilinde evde kapalı kalmasını istemediklerini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için yaz spor kursları açtıklarını vurgulayarak “Çocuklarımız bizim geleceğimiz” diyen Başkan Örki, “Onların gelişimine katkı sağlamak, onların yüzünü güldürmek birincil görevlerimizden. Bu yaz tatilinde de çocuklarımızın futbol ve halkoyunları kurslarına katılarak, arkadaş ortamında paylaşmayı, sorumluluk bilincini, sosyalleşmesini sağlayıp, spor yaparak sağlıklı gelişim göstermelerini hedefliyoruz. Biliyoruz ki küçük yaşlarda edinilen alışkanlıklar tüm yaşantımıza yayılır. Bu düşünceyle de çocuklarımızın gelişiminin en önemli yıllarında, onlara güzel alışkanlıklar kazandırmayı amaçladık. Yaz spor kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
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