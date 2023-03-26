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Siyaset Diktatör Kemal’i İbrahim Kaboğlu da durdurmadı! ‘Hukuk mukuk yok bam bam bam’
Siyaset

Diktatör Kemal’i İbrahim Kaboğlu da durdurmadı! ‘Hukuk mukuk yok bam bam bam’

Yeniakit Publisher
2023-03-26 15:37:00 -
Diktatör Kemal’i İbrahim Kaboğlu da durdurmadı! ‘Hukuk mukuk yok bam bam bam’

CHP'nin hukukçusu İbrahim Kaboğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hukuken hem belediye başkanı hem cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının mümkün olmadığını söyledi. Ancak hukuk tanımayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İkisi de 2023'te cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve 2 büyük kenti yönetecekler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisi getirdi.

Anayasa profesörü CHP'li İbrahim Kaboğlu, resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Kaboğlu, Halk TV'den Can Coşkun'a konuştu. Can Coşkun, Kaboğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Kaboğlu, resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi."

Kılıçdaroğlu: İki işi de yapacaklar

CHP'li Kaboğlu hukuken hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı yapılamayacağını söylese de, CHP Genel Başkanı ve altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hukuku tanımadığını gözler önüne seren açıklamalar yaptı.
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Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı’nın başkenti İstanbul ve cumhuriyetin başkenti Ankara. İki başkenti yöneten güç, aktör aynı zamanda cumhuriyetimizin en önemli yılında, yani 100. Yılında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar, iki kadim kente hizmet verecekler."

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