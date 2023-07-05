Diktatör Kemal’den zulüm fırtınası

Kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen ve parti içerisinde gerçekleştirdiği mezhepçi kadrolaşma ile adeta ‘diktatör’ gibi hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi, ayakta kalmak için her yolu deniyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından başlayan ‘istifa’ çağrılarına kulak tıkayan, ‘evladım’ dediği Ekrem İmamoğlu’nun ‘değişim’ vurgusunu görmezden gelen Kılıçdaroğlu, bir yandan milyonluk tatillerle günü gün ederken diğer yandan görevden almalarla ve yandaş atamalarla CHP teşkilatlarını dizayn etmeyi sürdürüyor. Daha önce 81 İl Başkanına kendi hazırlattığı değişim karşıtı bildiriyi imzalatan Kılıçdaroğlu, şimdi de İmamoğlu ile görüşen 18 İstanbul İlçe Başkanını, CHP’nin illegal İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eliyle hizaya soktu. ‘Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başlattığı ‘Değişim ve Adalet Yürüyüşü’ ise fondaş medyanın sansürüne takılırken, Kılıçdaroğlu’nu eleştiren isimler arasında yer alan Aytuğ Atıcı da görevinden alındı.

Tek adamlık tam ona göre

CHP teşkilatlarına yönelik zulmü gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

Genel başkanlığa talip İmamoğlu, delege seçimleri öncesi 18 İstanbul ilçe başkanı ile bir araya gelirken; kısa bir süre sonra ilçe başkanlarını toplayan Kılıçdaroğlu yanlısı Canan Kaftancıoğlu, gelmeyen Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ü görevden aldı.

Seçim yenilgisinden dolayı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren CHP’li Aytuğ Atıcı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden alındı.

Kılıçdaroğlu, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına ‘değişime’ karşı çıkan önceki dönem Sakarya Milletvekilli ve CHP eski Grup Başkanvekilli Engin Özkoç’u atadı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ınyürüyüşü yandaş medyanın sansürüne takılırken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yollar yürümekle aşınmaz. Ateş olsa da cürmü kadar yer yakar” sözleriyle eylemi küçümsedi.

“Bu hastalıklı bir bakış açışı”

Kılıçdaroğlu’nun zulüm fırtınasını Akit’e değerlendiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu’nun özgürlük ve demokrasi anlayışı, sadece kendisine itiraz edilene kadar. Yıllarca Erdoğan’ı ‘diktatör’ olarak suçlayan Kılıçdaroğlu nasıl bir nobran, dışlayıcı, başkasına tolerans göstermeyen düşünce yapısına sahip olduğunu her fırsatta sergiliyor. AK Parti’ye oy veren öğretmenlere ‘öğretmen değildir’ diyordu. Sınırda Mehmetçiğimize moral desteği veren sanatçılara ‘yalaka’ diyordu. Çiftçiye ‘hakkım helal değildir’ diyordu. Hakimlere, savcılara dil uzatıyordu. Yine onun ekibi, ‘militan uzman çavuş’, ‘militan komutan’, ‘satılmış ordu’ diyordu. Hatta seçimden sonra köylerden düşük oy almalarını çiftçilere mal ederek, ‘Anadolu insanına 500 lira verirsen oylarını satarlar’ diyerek onları küçümsediler. Biz aslında bu ‘diktatör bakış açısını’ her fırsatta görüyorduk. Şimdi şarjör tekrar dolduruldu ama namlu bu defa karşıya değil kendi içine döndü. Şimdi bu jakoben bakış açısı değişim isteyen CHP teşkilatlarını hedef aldı. Neden? Çünkü Kemal Bey seçilmiştir, seyittir, üst insandır. Bu aslında bir Siyonist bakış açısıdır. Hiç hata yapmaz, sorgulanamaz. Hata yeri geldiğinde bir babadır, evliyadır. Bu patolojik bir bakış açısıdır, bu düşünce hastalıklı bir şeydir.”

Diktatörlük CHP'nin geninde var

Araştırmacı Yazar Tayyar Tercan ise, şunları söyledi: “CHP hep böyleydi. Bunlar ‘tek adam’, ‘tek parti’ rejimi anlayışına sahipler. Diktatörlük bunlar için yeni bir şey değil ki. Yıllarca tek adamla, tek partiyle ve parti görevlilerini devletin en yüksek makamlarına getirerek ülkeyi kontrol altında tuttular. İstiklal Mahkemelerini kuranlar, keyfi idam ve infazları yapanlar, bu emrini verenler hem bunlar oldu. Yani CHP’de demokratik bir kültür hiçbir zaman olmadı. Deniz Baykal’dan sonra gelen Kılıçdaroğlu ilk iş olarak bütün delege sistemini kendi istediği şekilde ve üstelik CHP’li gençlerin iddiasına göre mezhepçi bir anlayışla değiştirdi. 13 seçim kaybettiği halde kendisini orada tutacak bir sistem kurdu. AK Parti’yi itham ettikleri ‘diktatörlük’ veyahut da ‘tek adam’ iddiasını kendileri yapıyorlar. Üç dönem şartı getiren AK Parti’de çok iyi işler yapanlar bile görevlerini bırakırken, CHP’de 6-7-8 dönem milletvekilliği yapanlar var. 20 -30 sene bu koltukta oturanlar var. Bu insanlar kendi kurdukları çarkın bozulmaması için ellerinden geleni yaparlar. Önüne geleni ekarte ederler. İşte bu sisteme ‘diktatörlük’ deniyor. Bu yapılana ‘tek adamlık’ deniyor. Özetle CHP diktatör bir yapıya sahiptir.”