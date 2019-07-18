Diktatör Esed’in kardeşine bağlı güçlere saldırı: 6 ölü

Rus devriyesinin Suriye’nin Dera şehrinde hedef alındığı saldırıdan birkaç gün sonra, Şam rejimi lideri Beşar Esed’in kardeşi Mahir Esad komutasındaki Suriye Cumhuriyet Muhafızları’na bağlı 4. Fırka’ya ait askeri araca yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatıldı. Patlamada rejime bağlı 6 kişi ölürken, 15’i de yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden (SOHR) yapılan açıklamada saldırıdan kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.

Açıklamada, Dera'daki rejim kuvvetlerinin neredeyse her gün el yapımı patlayıcıyla veya ateş açılarak yapılan saldırıların hedefinde olduğu ifade edildi.

Esed güçleri, 2018 yazında düzenlediği askeri operasyonun ardından muhalif güçlerle uzlaşmaya vardı. Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi ve rejim Dera'nın tamamında kontrolü ele geçirdi.

Dera bölgesi, söz konusu dönemden bu yana rejim güçleriyle anlaşma yapmayı kabul edenler de dahil yüzlerce vatandaşın gözaltına alındığı bir güvenlik kaosuna girdi.

SOHR'a göre başta uzlaşıya karar veren gruplar olmak üzere bölge halkı arasında rejime karşı bir öfke hali hakim.

Bölgede aylar önce, rejimin uygulamalarına karşı küçük çaplı da olsa gösteriler düzenlenmişti.

Geçen mart ayında da Dera Beled bölgesinde Beşar Esed'in babası, Suriye'nin eski devlet başkanı Hafız Esed'in heykelinin dikilmesi protesto edilmişti.

Suriye rejimine karşı barışçıl protesto hareketinin başlatıldığı 2011 yılında da aynı yerde bulunan Hafız Esed heykeli göstericiler tarafından kaldırmıştı.

"Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı ilk kez, kanlı çatışmalara dönüşen halk ayaklanmasının merkezi olarak kabul edilen Dera'da, 2011'in mart ayının ortalarında atılmıştı.