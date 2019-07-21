Diktatör Esed İdlib'de yine sivilleri katletti! 9 kişi öldü Suriye’de Beşar Esed rejiminin İdlib’de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri İdlib’deki saldırılarını sürdürüyor. Esed rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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