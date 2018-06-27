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Diktatör arayanlar CHP'ye baksın

9 seçimdir kaybetmesine rağmen koltuğuna yapışan ve eleştirilere kulaklarını tıkayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kendisine muhalif olan isimleri kovmaya hazırlanıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 00:38
Diktatör arayanlar CHP'ye baksın

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından karışan CHP'de, 2 ismin daha üstü çizildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.

GENEL MERKEZDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yayınlanan duyuruda; "Parti Meclisimiz 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14:00'de Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere CHP Tüzüğü'nü 20. maddesine göre olağanüstü toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Belirtilen gündemde ilk sırada "Genel Başkanın sunuşu" yer alırken, ikinci sıradaki "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesi dikkat çekti.

İSTİFASINI İSTEYENLER PARTİDEN ATILACAK

CHP'de son olarak kendisine muhalif olan Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ı milletvekili adayı olarak göstermeyerek partiden uzaklaştıran Kılıçdaroğlu, bu kez de listeye Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u aldı.

Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğu bir seçim daha geride kaldı. Parti içindeki muhalifler İnce'nin performansının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Koltuğunun gitmekte olduğunu anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Gözler de ikinci maddeki "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesine çevrildi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 00:38
  1. Ankara
  2. Gürsel Erol
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Erdal Aksünger
  5. CHP

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi22 sa önce
    Diktatör i...
  • kalelikaleli1 gün önce
    başlık ne kadar doğru bir de spchp ye chp hdp ye çalışmış belli oluyor zaten.ama sp nin oyu yüzde 1 lerde chp ye katkı sağlamış.
  • hüs coşhüs coş18 sa önce
    boş verin çok güzel hareketler bunlar.Erdogana diktatör bozuntusu diyen adam kendi silahı ile kendisini vuruyor. diktatör bozuntusu oldugunu ortaya koyuyor. keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. diktatörlük hesabı tescillendi.
  • vedatvedat18 sa önce
    diren kemal sen bize lazımsın
  • AydınAydın22 sa önce
    Ben istifa et demiyorum. Yazık evde canı sıkılır. Önümüzde başka seçimler var. Onlara katılır kazanacağını zannedip heyecan yapar...
  • kalelikaleli1 gün önce
    bu adamlar kendi kendilerine çalışsalardı yüzde 30 oyalırlardı.başka parti için çalışınca durum böyle olmuş.
  • huseyinhuseyin1 gün önce
    biz bu adamdan memnunuz bizi eglendiriyorsayesinde basaridan basariya kosuyoruz
  • yıldızyıldız1 gün önce
    chp ye göre bir davranış.değişmek istemeyen değişmez.geçmişte de böyleymiş ,şimdi de böyle.kendinden olmayanı istemez bu zihniyet ama demokrasiden bahseder.AKP yüzde 60 alırdı bunlar ortalığı bulandırmasaydı.hala cahil bir kesim var bazı şeyleri göremeyen.GÜZEL OLAN ŞEYLER AĞIR AĞIR KAZANILIR.bi dahaki seçimde 55-56 olur belki de .yeter ki sadık olsun bu millet yapılan hizmetlere.
  • galipgalip19 sa önce
    kemal tam bir mikrop herif fetö seçmişte getirmiş
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU18 sa önce
    AHHH..BİRDE BUNLARA OY VEREN,HALA NE OLDUKLARINI ANLAMAYAN MİLLETİM BUNLARI ÇİZSE...
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