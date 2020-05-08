'Dikkatli olun' çağrısı yapan Sağlık Bakanı Koca uyardı: Biri, bir miktar uzatabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar yerleri ile ilgili uyarıda bulunarak, "Biri, para ile birlikte bir miktar Koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekâsı, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar Koronavirüs uzatabilir." dedi.

İşte Bakan Koca'nın tweeti: