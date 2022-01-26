Dikkati ancak böyle üzerine çekebiliyor! Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan" ayarlaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başını çektiği İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığına dahi layık görülmeyen daha ötesi kendi partisinin tabanından da bu yönde destek bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkatleri üzerine çekmek için ilginç bir yola başvurdu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşım yapan Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret ederek önemli bir bilgi vereceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la aynı saatte yayına çıkacak

Kılıçdaroğlu'nın işaret ettiği saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak.