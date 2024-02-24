Dikkat yeni karar duyurusu: Türkiye'de ilk kez ev sahibi olacaklara müjde: Düşük fiyatlı konutlar geliyor!

TOKİ'den Dar Gelirlilere Müjde

Yeni başlatılacak sosyal konut projesi, TOKİ'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek. Proje, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesine olanak sağlayacak. Proje kapsamında sunulacak konutlar, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Bakan Şimşek, yüksek kira artış oranlarına dikkat çekerek, vatandaşları bu yükten kurtaracak önlemlerden bahsetti. Sosyal konut projeleriyle birlikte, yüz binlerce kişinin ev sahibi olma imkanı bulacağını ifade etti.

Başvuru Koşulları ve Süreç Nasıl İşleyecek?

Fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, projenin gerçekleştirileceği il sınırları içerisinde belirli bir süre ikamet etmiş olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak başvuru için gereken temel şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve çocuklarının adına Türkiye'de başka bir konutun bulunmaması gerekiyor. Proje, 18 yaşını doldurmuş her vatandaşa başvuru hakkı tanıyor.

500 Bin Konutun İnşası ve Taksit Seçenekleri

Bakan Şimşek'in planlarına göre, 500 bin sosyal konutun 2024 yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu konutlar, 81 ilde inşa edilecek ve dar gelirliler ile evi olmayan vatandaşlara yönelik olacak. Konutlar için sunulan taksit seçenekleri, 2+1 daireler için aylık 6 bin TL, 3+1 daireler için ise 7 bin TL olarak belirlendi. Bu projenin gerçekleşmesi, pek çok vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirecek ve kira artışlarına karşı bir çözüm sunacak.

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