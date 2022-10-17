Dikkat: Yakalayana 100 bin dolar ödül verilecek!
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbass'taki Rusya yanlısı grupların eski komutanı, eski FSB albayı, "Strelkov" lakabıyla bilinen İgor Girkin için 100 bin dolar ödül belirledi.
Önceki gün, Rus ordusu saflarından yeniden Ukrayna'daki savaşa katılacağı açıklanan İgor Girkin, Kırım'ın iihakı ve Donbass'taki Rusya yanlısı operasyonlar başta olmak üzere Rus yanlısı olmasıyla biliniyordu.
Kırım'ın Rusya tarafından iihakında büyük rol oynayan Rus istihbarat subayı ve Donbass'taki Rusya yanlısı grupların eski komutanı İgor Girkin (Strelkov lakabıyla bilinen) Ukrayna-Rusya Savaşı'na katılacağını açıklamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus isim İgor Girkin'i cephede esir alan askere 100 bin dolar ödül belirledi.
Girkin'in eşi, sosyal medya hesabından kocasının askeri üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak durumunun iyi olduğunu yazdı.
MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beridir Rus ordusunu eleştirdiği ve "Ukrayna'daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı" biliniyordu.
Girkin, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan havalanan 298 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili davada baş şüpheli olarak yargılanıyor.