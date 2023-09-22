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Sağlık Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalığa yakalanmadan önleminizi alın
Sağlık

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalığa yakalanmadan önleminizi alın

Yeniakit Publisher
2023-09-22 18:56:00 -
Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalığa yakalanmadan önleminizi alın

Alzaymır hastalığı ile ilgili konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Ceyda Hayretdağ, "Yeni öğrenilen bilgilerin hatırlama güçlüğü, son olayları, yer ve isimleri unutmak, rutinde olan günlük görevleri yerine getirmede zorluk, doğru sözcükleri bulmada zorluk çekmek gibi belirtilere karşı dikkatli olunmalı" derken, Prof. Dr. Arif Yüksel, "Alzaymır sendromunun erken tanınması hastalığın yıkıcı etkilerini en aza indirerek, hastanın yaşam süresi ve kalitesini artırır" diyerek uyardı.

21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde hastalığa dikkat çekmek için Medicana International İzmir Hastanesi ve Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle, Alzaymır farkındalığına karşı seminer verildi. Karşıyaka Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde düzenlenen, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Medicana International İzmir Hastanesi Dahiliye ve Yaşlı Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Arif Yüksel ve Nöroloji Uzmanı Dr. Ceyda Hayretdağ’ın katıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde konuşan İç Hastalıkları ve Yaşlı Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Arif Yüksel, “Alzaymır sendromunun erken tanınması hastalığın yıkıcı etkilerini en aza indirerek, hastanın yaşam süresi ve kalitesini artırır” dedi.

"Her unutkanlık Alzaymır değildir"

Alzaymır ile ilgili toplumda yanlış bilinenlere değinen Yüksel, “Alzaymır bir hastalık değil, sendromdur. Her unutkanlık da Alzaymır değildir. Anne ya da babasında Alzaymır görülen kişi de ileride Alzaymır olacak denilemez. Herkes yaşlanınca Alzaymır olmaz” şeklinde konuştu. Yüksel, Alzaymır hastalığının doğru yönetilmesinin çok önemli olduğuna değinerek, hastaların mümkün olduğunca kendi evlerinde bakılmasını tavsiye ederek, hasta yakınlarının ilgili, şefkatli ve bilinçli olmasının hastalığın seyrindeki katkısına değindi.

85 yaş üstü her 2 kişiden birinde görülüyor

Alzaymır hastalığının 85 yaş üstü her iki kişiden birinde görülecek kadar yaygın olduğuna değinen Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ceyda Hayretdağ, bir çeşit hafıza bozukluğu olan demans ile Alzaymır'ın aynı şey olmadığını söyledi.

Alzaymır'ın demans sebeplerinden biri olduğunu ve başka hastalıkların da demansa neden olabildiğine değinen Hayretdağ, “Alzaymır şu belirtilerine karşı dikkatli olmak ve geç kalınmadan tedaviye başlamak gerektir; yeni öğrenilen bilgilerin hatırlama güçlüğü, son olayları, yer ve isimleri unutmak, rutinde olan günlük görevleri yerine getirmede zorluk, doğru sözcükleri bulmada zorluk çekmek, plan ve organizasyon bozukluğu yaşamak” şeklinde aktardı.
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Alzaymır’dan korunma önerileri

Dr. Ceyda Hayretdağ, Alzaymır başta olmak üzere beyin sağlığımızı korumak için önerileri şöyle sıraladı:

“Sürekli merak edin, hayat boyu öğrenmeye kendinizi adayarak zihninizi canlı tutun. Okuyun, yazın, bulmaca çözün, tiyatroya gidin, konferanslara katılın. Oyun oynayın, bahçe ile ilgilenin. Bol bol gezin, yeni yerler öğrenin. Sosyal projelere katılın."

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