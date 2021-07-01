Dikkat! Salgın değil kısıtlamalar bitti

Hasan Eğrigöz Ankara

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı bugün başlarken, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat başta olmak üzere kısıtlamaların önemli bir bölümü sona erdi. Bu yeni dönemde vatandaşların rehavete kapılmamasının salgının bitirilmesinde çok önemli olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Akit aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yaptı.

Kısıtlamaların kalkmasının salgının bittiği anlamına gelmediğini ve kurallara yine çok dikkat edilmesi çağrısında bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, şunları söyledi: “Geçen yıl da buna benzer bir senaryo yaşamıştık aslında. Geçen yıl 1 Haziran’da kısıtlamalar tamamen kaldırılmıştı ve aynı rehavet o zaman da oluşmuştu. Maalesef yaz sonunda çok ağır bedel ödedik, çok canımızı kaybettik. Şimdi de aynı senaryoyu tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yıl aşı gibi bir avantaj var elimizde. Aşı gibi önemli bir silah var. Mutlaka bu avantajı kullanalım. Öncelikle vatandaşlardan aşı konusunda daha fazla gönüllülük ve istek bekliyoruz.”

Amacımız korkutmak değil

Aşı olanların da yine kurallara çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Şahin, “Hele hâlâ aşı olmamış vatandaşların aynı kısıtlama döneminde olduğu gibi kapalı mekanlardan kaçınması, kalabalık ortamlara girmemesi ve sosyal görüşmelerini açık alanlarda yapması şart. Aksi halde tünelin ucundaki ışığı gördük derken tekrar karakışla karşılaşabiliriz. Hâlâ risk söz konusu. Amacımız vatandaşlarımızı korkutmak değil, tabii ki bir yandan hayat devam ediyor, herkes kısıtlamalardan bunalıyor evet ama bu yazın iki avantajı var. Biri elimizdeki aşı, bu aşıyı bir an evvel olursak korunabiliriz. İkinci avantajımız da tabii ki sıcak havalar. Görüşmelerimizi açık havada yapabiliriz. Bu iki avantajı iyi kullanırsak geçen yıl yaşanan olumsuzlukları bu kez yaşamayabiliriz” dedi.

Kazandık derken kaybetmeyelim!

Salgınla mücadelede ulaşılan şu andaki iyi durumun Türkiye’nin sağlık sektörünün başarısı olduğunu aktaran Doktor Mehmet Sılay ise şunları söyledi: “Şimdiye kadar önemli bir mücadele verildi ve vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Nüfusun önemli bir bölümü aşılandı. Bugün itibariyle kısıtlamaların çok önemli bir bölümü de ortadan kalkıyor ancak salgın tedbirlerine devam etmemiz çok önemli. Açık havada insanlar artık maske takmıyor, mesafe olduğu sürece takmalarına gerek de yok. Ancak kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske takmaya ve pandemi koşullarına dikkat edelim. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusu fazla olan şehirlerde vatandaşlarımızın koronavirüs tedbirlerine mutlaka uyması gerekmektedir. Birçok ülke aynı yasakları artan vaka sayılarından ötürü tekrar getirdi. Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde ise tam normalleşmeye doğru gidiliyor. Biz bunu kazandık, kurallara uymazsak kaybederiz. Vatandaşlarımızdan ricamız rehavete kapılmasınlar, bu kez kaybetmeyelim.”