Dikkat: 'Profilime kim baktı' tuzağına düşmeyin!

Son yıllarda günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelen sosyal medya, beraberinde birçok güvenlik tehdidini de getirdi. Özellikle kullanıcıların "profilime kim baktı" sorusuna aradıkları cevap, birçok tehlikeli yazılımın kullanılmasına yol açıyor. Sosyal Medya Uzmanı ve Milat Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyadaki bu tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu. Yapılması gereken adımları anlatan Kırık'ın yazısı şöyle:

Sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesi bir takım tehditleri de beraberinde getirmiştir. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter gibi sosyal ağlar popülaritesini her geçen gün arttırmaktadır. Türkiye’deki 52 milyon sosyal medya kullanıcısı dikkate alındığında sanal ortamın rolünü ve etkisini daha iyi anlamak mümkün olmaktadır. Çünkü sosyal medya sanal ve reel ayrımını giderek ortadan kaldırmaktadır.

Ah bu merak duygusu!

Merak, doğuştan beri içimizde var olan bir histir. Karmaşık, yeni ve bilinmeyen şeyler hakkında daha çok bilgi edinmek insanları çıkmazdan kurtarmaktadır. Bilim insanları ise merak konusunda farklı görüşlere sahiptirler. Örnek vermek gerekirse; ünlü bilim insanı Albert Einstein kendinden bahsederken “Hiçbir özel yeteneğim yok; yalnızca merak tutkusu olan bir insanım” sözünü sarf etmiştir. Merak duygusunun bizi hayata bağladığını söyleyebilmek mümkündür.

Çünkü merak ve öğrenme arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Ancak merakın insanların başına dert açacağını söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Özellikle bu durum sosyal medyada açık bir şekilde gün yüzüne çıkmaktadır.

Sosyal medyada profilime kim baktı?

Sosyal medya kullanıcılarının da merak ettiği noktalardan bir tanesi profillerine kimlerin baktığıdır. Çünkü sosyal medyanın etkisini arttırması ve kullanım sahasını genişletmeye başlamasıyla birlikte “stalk” adı verilen bir kavram ortaya çıkmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse stalk; “bir kişiyi sanal ortamda gizlice takip etmek” anlamına gelmektedir. Bir kişiyle ilgili bilgi toplamak istiyorsak, hoşlandığımız kişilerin ya da arkadaşlarımızın ne yaptığını merak ediyorsak gizlice profillerine giriyor ve karda yürüyüp izimizi belli etmiyoruz. Stalklama yapan kişilere ise stalker adını veriyoruz. Stalkerların sayısı her geçen gün artıyor. Bu işin görünen tarafı… Bir de görünmeyen tarafı var elbette… İşte tam bu noktada merak unsuru devreye giriyor.

“Bana kim baktı, fotoğraflarımı kim gördü?” gibi sorular bireyleri farklı arayışlara itiyor ve kullanıcılar internet ortamında bu soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Özellikle Instagram’da bu soruların yanıtını arayan kullanıcıları bekleyen büyük bir risk var!

Bu soruların cevabını bulabileceğini düşünen kullanıcıların telefonlarına indirdikleri güvenilir olmayan uygulamalar bilgi ve veri güvenliğimizi de tehdit ediyor!

Uygulamayı indirip, şifrenizi girmeyin!

“Profilime kim baktı” uygulamaları indirildikten sonra sosyal medyadaki kullanıcı adınız ve şifrenizin girilmesi istenmektedir. Buraya girilen bütün şifreler ise siber korsanların oluşturdukları veri tabanına düşmekte, böylece hesabımız hacklenerek, kişisel verilerimiz karşı tarafın eline geçmektedir. Bu tarz uygulamalara hiçbir şekilde erişim izni verilmemelidir!

Erişim izni verilen bu tür uygulamalar kullanıcılar adına her türlü paylaşımı yapabilmekte ve hesaplar toplu bir havuz sisteminin içine dâhil olmaktadır. Sizin adınıza her türlü retweet, repost, beğeni gerçekleştirilebilmektedir.

Çünkü özellikle Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda profilinize bakanları görmeniz günümüz itibariyle mümkün değildir! Uygulamaya erişim izni verdikten sonra hazırlanan sahte bir liste size sunulmakta, böylece uygulamanın çalıştığı izlenimi verilmektedir. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir!

İzin verilen uygulamaları mutlaka kaldırın!

Bu tarz uygulamalara izin verildiği ya da yüklendiği takdirde yapılması gereken ilk faaliyet ayarlar sekmesine girerek erişim izni verilen uygulamaların kontrol edilmesi ve hiç vakit geçirilmeden kaldırılmasıdır. Hemen ardından şifrenin güvence altına alınması oldukça mühimdir.

Böyle bir durum meydana gelmişse vakit geçirmeden şifre değiştirilmeli, harflerden ve özel karakterlerden oluşturulmuş parolalarla sosyal medya hesabımız güvence altına alınmalıdır. Kişisel verilerimizi korumak öncelikle bizim elimizdedir!

Kaynak: Milat