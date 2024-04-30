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Eğitim Dikkat! Öğretmenlere geri dönüş hakkı getirildi
Eğitim

Dikkat! Öğretmenlere geri dönüş hakkı getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:53:00 -
Dikkat! Öğretmenlere geri dönüş hakkı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere, önceki görev yerlerine süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere, önceki görev yerlerine süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2023'te yayımlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlerin depremsonrası isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yaptıkları iller değiştirildi.

Bu öğretmenler, daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitimkurumlarına, süre şartı aranmaksızın, Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda geçebilecek.

Yer değiştirme başvuruları 3-6 Mayıs'ta alınacak, atamalar ise 7 Mayıs'ta yapılacak. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dahilinde, hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran'dan itibaren yapılacak.
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