  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dikkat: O maden 7 ayın en düşük seviyesinde!
Ekonomi

Dikkat: O maden 7 ayın en düşük seviyesinde!

Bakır fiyatları, Çin'deki koronavirüs önlemlerinin yarattığı endişelerle Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 14:09:00 -
Dikkat: O maden 7 ayın en düşük seviyesinde!

Bakır fiyatları, ton başına 4,14 dolara gerileyerek Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Düşüşte en iyi tüketici konumunda bulunan Çin'deki karantina önlemlerinin talep ve büyüme endişelerini tetiklemesi etkili oldu. Bakır, mart başında 5 dolara sınırına yaklaşarak rekor seviyeye yükselmişti.

Çin'in bakır ithalatı, nisan ayında yıllık bazda yüzde 4 düşüş kaydetmişti. Ülkede fabrika faaliyetleri ise iki ay üst üste daralarak Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Diğer yandan ABD Doları'nın değer kazanması da metal fiyatlarını baskı altına alıyor.

Dolar endeksi bugün 104 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay