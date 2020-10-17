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Aktüel Dikkat! Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Dikkat! Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji, yarın için Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ile Sinop'a kuvvetli yağış ikazı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:21:00 -
Dikkat! Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın için Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ile Sinop'a kuvvetli yağış ikazı yaptı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Ege, Batı Karadeniz ile Konya, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyuran Meteoroloji, vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bölge bölge hava tahminleri

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmininde şu ifadelere yer verildi.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batısının parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Kütahya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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