  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar Vietnamlılar MUGEM'i işaret etti: Türkiye bunu yaptığı an Rus hegemonyasını ortadan kaldıracak Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası... Din öğretmeni eşini katleden şahıs tutuklandı! Tayin kavgası cinayetle bitti Yaz sezonuna yeni rota! Antalya’dan Avrupa’ya bir kapı daha açıldı! Krater gölleriyle büyülüyor Nemrut Kalderası 'Milli Park' olmayı bekliyor
#1
Foto - Kuruluşunun 187. Yıldönümü: Jandarma’da gurur ve dua

Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler kabri başında anıldı.

#2
Foto - Kuruluşunun 187. Yıldönümü: Jandarma’da gurur ve dua

Jandarma Komutanı Korgenereal Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

#3
Foto - Kuruluşunun 187. Yıldönümü: Jandarma’da gurur ve dua

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

#4
Foto - Kuruluşunun 187. Yıldönümü: Jandarma’da gurur ve dua

Törene Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

#5
Foto - Kuruluşunun 187. Yıldönümü: Jandarma’da gurur ve dua

Burada şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

#6
Foto - Kuruluşunun 187. Yıldönümü: Jandarma’da gurur ve dua

Tören kapsamında Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki jandarma personeli, şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor
Yerel

14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor

Antalya Serik'te ailesinden habersiz gece saatlerinde evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz için arama çalışması başlatıldı...
500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
Gündem

500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameral..
İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı
Gündem

İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı

Son yerel seçimlerde İYİ Parti'den Manisa'nın Şehzade ilçesinde belediye başkan adayı olan Ahmet Karadağ, yanında yüzlerce kişi ile AK Part..
Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı
Dünya

Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Gece yarısı sıcak saatler yaşanıyor! İngiltere, ABD ve NATO arasında temas
Dünya

Gece yarısı sıcak saatler yaşanıyor! İngiltere, ABD ve NATO arasında temas

İngiltere Başbakanı Starmer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü.

İçimizdeki yerli Siyonistler!
Aktüel

İçimizdeki yerli Siyonistler!

Ankara’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, otobüs durağında bekleyen bir şahsın kolundaki dövme dikkat çekti. Dövmede, Filistin toprakl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23