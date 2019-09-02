Dikkat! Meteorolojiden sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılarak Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ifade edildi. Ayrıca söz konusu açıklamada yağışların Trabzon'un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı vurgulandı.

Hava durumu 2 Eylül raporu yayınlandı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre buğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıyla birlikte vatandaşlar şiddetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet edildi. Öte yandan Marmara ve Kuzey Ege ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bir kısmı için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. İşte, tüm detaylarıyla 2 Eylül hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve fırtına uyarısı

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.