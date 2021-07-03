Dikkat! Meteorolojiden hafta sonu için 'sarı kodlu' uyarı

Aşırı sıcaklar, yarından itibaren yurdun batı ve iç kesimlerini terk ediyor. Hafta sonu sel ve su baskınlarına yol açacak kadar şiddetli sağanaklar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Meteorolojiden uyarı

Açıklamada, "Yarın günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Hangi saatlerde etkili olacak?

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul yağmurlu ve hızla serinliyor. Ankara'da da şiddetli yağmur görülecek. İzmir'de ise rüzgar kuvvetli olacak, kısa süreli yağmur geçişleri olabilir. Bursa ve Antalya'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden olabilir.

Termometrelerin İstanbul'da 25, Ankara ve İzmir'de 31, Bursa'da 28, Antalya'da ise 32 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği de uyardı

Ankara Valiliği, 3 Temmuz Cumartesi günü Başkent'te etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Temmuz Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Bölgede son durum

Marmara'da hafta sonu sert karayelle hissedilen sıcaklık 25 dereceye kadar iniyor. Kuvvetli sağanaklar pazar bölgenin doğusuna çekilecek.

İç Anadolu'da yağışlar olumsuzluk yaratabilir. Eskişehir 26 dereceye iniyor. Sivas tarafı 35 derece, bu kesimde serinleme pazar günü olacak.

Ege'de de bunaltıcı sıcak ara veriyor. Kuvvetli karayel rahat nefes aldıracak. Kütahya, Afyon, Denizli boyunca sağanaklar var. Muğla 33, Kütahya 25 derece.

Akdeniz ve Güneydoğu'da kavurucu sıcak sürüyor. Adana 34, Gaziantep 37, Diyarbakir 41 derece. Pazar, Adana bölümünde yağış bekleniyor.

Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Kastamonu boyunca yıldırımlı sağanaklar ve beraberinde dolu riski var. Doğu Karadeniz'de yağış pazar.