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Dikkat! Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:58
Dikkat! Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, cumartesi günü saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:44
  1. Ardahan
  2. Şırnak
  3. Bayburt
  4. Aksaray
  5. Şanlıurfa
  6. Trabzon
  7. Rize
  8. Muş
  9. Kahramanmaraş
  10. Kars
  11. Mersin
  12. Hakkari
  13. Gümüşhane
  14. Erzurum
  15. Bitlis
  16. Bingöl
  17. Artvin
  18. Adana
  19. meteoroloji
  20. yağmur
  21. sağanak

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