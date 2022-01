Dikkat! Küresel piyasalarda gözler FED cephesinde

Bu hafta küresel piyasalarda ABD büyüme verisi ile Fed’in faiz kararı izlenecek.

Öncesinde Wall Street endeksleri geçen haftanın son işlem gününü ve hatta haftanın tamamını kayıplarla tamamladı. S&P 500 cuma günü yüzde 1,89, haftanın tamamında yüzde 5,68 geriledi ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına indi. Nasdaq 100’de kayıp haftalık bazda yüzde 7,5’i aştı. Teknoloji endeksinin düşüşüşüne ilk çeyrek yeni abone beklentisi tahminlerin altında kalan Netflix’in hisselerindeki yüzde 20 üzeri kayıp etkili oldu.

Böylece ABD endeksleri koronavirüs pandemisinin patlak verdiği Mart 2020’den bu yana en kötü haftalık performanslarını geride bırakmış oldu. Düşüşlerde, bilançolara yönelik belirsizliklerin yanı sıra ABD faiz oranlarında artış beklentisi etkili oldu.

Yeni işlem gününün ilk bölümünde ise vadeli işlemlerde ABD endeksleri artıda. Asya Borsalarında ise karışık bir görünüm hakim. Japon Nikkei yatay, Hong Kong Hang Seng düşerken, Çin CSI 300 yükseliyor. Son 5 günde yüzde 16’nın üzerinde düşen Bitcoin, yüzde 35 bin seviyesinde dengelendi.

Petrol fiyatları bu sabah yükseliyor. Geçen hafta yüzde 1,7581’den kapanan ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah yüzde 1,77’nin üzerinde.

Bloomberg Dolar Endeksi haftayı yüzde 0,38 yükselişle tamamladıktan sonra yatay.

ABD diplomatların ailelerini eve çağırdı

Küresel piyasalar ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna gerilimini de yakından izliyor.

ABD ile Rusya arasında geçen hafta gerçekleştirilen görüşmelerin somut bir yol haritası ile sonuçlanmamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya askeri müdahalesi tehdidine işaret ederek, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna’dan ayrılması talimatı verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair raporlar geliyor” denildi. ABD yönetimi, Rusya’nın her an güçlerini Ukrayna’ya gönderebileceği uyarısını yinelerken, New York Times ABD Başkanı Joe Biden’ın doğu Avrupa ve Baltık devletlerine asker göndermeyi değerlendirdiğini yazdı.

Pazar günü daha erken saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya’ya yönelik acil yaptırımlar uygulanması yönündeki baskılara karşı çıkarak, bunun gelecekte batı ülkelerin seçeneklerini daraltacağını savundu. Kremlin ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’nın Kiev’de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğine ilişkin iddiasını yalanladı