Dikkat edin çakralarınız açık kalmış! Biz yobaz olduğumuz için uzak durduk yogadan

Hikmet Genç, bir dönem Türkiye'de moda olan yoga kurslarını ve bu kursların pahalı fiyatlarını eleştirdi. Genç, "Kuantum Düşünce Tekniği" gibi uygulamaların yüksek ücretlerine dikkat çekti. Yazar, LGS'ye girecek öğrenciler için camide dua etme çağrısına tepki gösterenleri eleştirirken, yoga ve benzeri uygulamaları "çağdaşlık" olarak görenleri ikiyüzlülükle suçladı. İşte Genç'in Akşam gazetesindeki yazısı:

"Bir ara moda olmuştu Beyaz Türkler arasında. Nişantaşı Bağdat Caddesi gibi yerlerde mantar gibi 'Yoga kursu' bitiyordu. Çoğu Hintli olan yoga hocaları için nimetti Türkiye. Seansı (o zaman) kişi başı 100-150 dolardan başlayan en az 10 kişilik gruplar halinde verilen yoga kurslarında yer bulunmuyordu.

Yogaya ne kadar açtıysak demek ki!..

Her köşe başında varlardı.

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Çok havalı bi'şeydi yoga yapmak. Bir terminolojisi vardı. Guru, Tantra, Dalaylama deyip aralarında anlaşıyorlardı.

Bir yaşam biçimiydi yoga yapmak. Acayip Guru'lar vardı. Yoga üstatları mı, ustaları mı ne?!..

Biz çağdaş ve ilerici olmadığımız için bilmiyoruz. "Bizim cumhuriyet teyzelerimizin kimdir bu ünlü yoga üstatları" diyerek Google'a bi'sorayım dedim.

Mesela Hint Gurusu, Ruhani lider 'Ranjan Sarkar' var.., bir diğeri; Shrii Shrii Anandamurti... Felsefesinin adı Ananda Marga Tantra...

İsimleri bile bize hoş gelmedi. Biz yobaz olduğumuz için uzak durduk yogadan.

Ranjan 'Sarkar'.., 'Ananda' murti.., 'Ananda' Marga Tantra..!

Ardından başlıyor yogacı; "ohmmnn, ohmnnn!.." Ne bilelim, belki de içinden küfrediyordur. "İçsel dinginlik", "zihinsel bitkinlik", "sinerjik..", falan diyor?..

Kim diyor?..

'Sarkar' ve 'Anandamurti'?!

***

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma çıktı. Kuantum Düşünce Tekniği Eğitmeni olduğunu söyleyen Şebnem Tacigut'un özel seansına katılmak 23 bin liraymış.

Ne işe yararmış 'Kuantum Düşünce Tekniği'?..

Negatif düşünceleri, şüpheleri ve korkuları ortadan kaldırmaya, olumlu düşünceleri güçlendirmeye ve hedeflere ulaşmak için enerjiyi yönlendirmeye yararmış.

Feng Shui gibi bi'şey. Negatif enerjiyi gönder, Kozmostan pozitif enerjiyi emcükle!..

Bir de Çakra diye bi'şey var. 'Tekerlek' ya da 'dönüş' anlamına geliyormuş. İnsan vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktalarıymış.

Çakraları (tekerlekleri) bir açıyorsun. Tutana aşk olsun. Aynen Nirvana'dasın!..

Aynı şey mi bilmiyorum. Ama bizim guru Şebnem Tacigut 'Kuantum Düşünce Tekniği' ile mutlu ediyor insanları. Grup terapisinde bağırıyor, çağırıyor, elemanları sarsıyor. Hep beraber transa geçiyorlar. Ağlayanlar, gevşeyenler derken bireylerde korkular ortadan kalkıyor ve hedeflere ulaşmak için gerekli enerji depolanıyor.

Sadece 23 bin liraya!..

***

Şimdi gelelim sadede.

Pozitif enerji yüklediniz. Şüphelerden arındınız. Aydınlanma yaşadınız. Yogo yaptınız ohmmn'layıp konsantre oldunuz. Evrenden sinerji alıp, enerjik amuda kalktınız, titreyip enerjiyi boşalttınız, bunu kâh yerli Tacigut'la, kâh elin 'Guru'su 'Anandamurti' ile yaptınız.

Biz anlamıyor olabiliriz. Sizin tercihinizdir, iyi ettiniz, mutlu oldunuz, ne âlâ...

Peki Mamak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün LGS'ye gidecek öğrencilere moral ve motivasyon için camide, sabah namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat ve dua ile 'Gençler İçin Duadayız' çağrısına niye çemkiriyorsunuz? (Üstelik ücretsiz)

'Çağdaş, laik sistem, bilimsel bilmem nelere aykırıdır camide dua etmek' diyen zırtapozlara soruyorum.

Bir Müslüman (sizin tarifinizle); 'heyecan-stres yönetimi ve psikolojik desteği' Allah'a dua ederek isteyemez mi?.. İnanan bir insan için en iyi moral, motivasyon ve huzur dua ile olur.

Namaz kılmak dua etmek gericilik, yobazlık, çağdışılık!.., Çakraları açmak, Anandamurti ile Nirvana'ya ermek, Tacigut'la enerji emcüklemek çağdaşlık ilericilik oluyor öyle mi?..

Dikkat edin, çakralarınız açık kalmış!.."