Dikkat edilmesi gereken yollar belli oldu! İşte Türkiye genelinde yol durumu!

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 3 Şubat 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

İzmir-Çeşme Otoyolu Çeşme Gişe İstasyonunda 8-9 km'leri arasında 01.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında 3 No.lu çıkış gişesi araç trafiğine kapatılarak, trafik 1 ve 2 No.lu çıkış gişelerinden verilmektedir

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı -Adana Kuzey Kavşağı 0-4.km.leri arasında 27.01.2026-27.02.2026 tarihlerinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik yolun bir şeridinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir-Derebucak yolunda devam eden yol çalışmaları kapsamında 16-18.km.leri arasında patlatma yapılacağından 03/02/2026 tarih ve 13:00-15:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.03.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu yolunun 13-15.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren Nefise Akçelik tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 23. km. sinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 15-16.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle; trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak Kepsut istikametinden trafik akışı iki yönlü olarak sağlanmaktadır.