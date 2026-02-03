  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı 10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti Netanyahu’dan İran’a mesaj: “Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşirler” Körfez'de Fener fırtınası! CHP sadece izliyor! İstanbul'da her akşam aynı manzara PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru Sapkın Kerimcan'a hapis cezası Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz ABD basını dünyaya duyurdu: ABD - İran görüşmesi cuma günü İstanbul'da
Gündem Dikkat edilmesi gereken yollar belli oldu! İşte Türkiye genelinde yol durumu!
Gündem

Dikkat edilmesi gereken yollar belli oldu! İşte Türkiye genelinde yol durumu!

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Dikkat edilmesi gereken yollar belli oldu! İşte Türkiye genelinde yol durumu!

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 3 Şubat’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 3 Şubat 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

İzmir-Çeşme Otoyolu Çeşme Gişe İstasyonunda 8-9 km'leri arasında 01.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında 3 No.lu çıkış gişesi araç trafiğine kapatılarak, trafik 1 ve 2 No.lu çıkış gişelerinden verilmektedir

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı -Adana Kuzey Kavşağı 0-4.km.leri arasında 27.01.2026-27.02.2026 tarihlerinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik yolun bir şeridinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir-Derebucak yolunda devam eden yol çalışmaları kapsamında 16-18.km.leri arasında patlatma yapılacağından 03/02/2026 tarih ve 13:00-15:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.03.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu yolunun 13-15.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren Nefise Akçelik tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 23. km. sinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 15-16.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle; trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak Kepsut istikametinden trafik akışı iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bu yolarda ulaşım kontrollü olacak! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Bu yolarda ulaşım kontrollü olacak! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Gündem

Bu yolarda ulaşım kontrollü olacak! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda bakım var? İşte yurt genelinde yol durumu!
Hangi yollarda bakım var? İşte yurt genelinde yol durumu!

Gündem

Hangi yollarda bakım var? İşte yurt genelinde yol durumu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23