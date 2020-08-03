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İSLAM

Dikkat dikkat! Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştiriniz

Hz. Ebu Ümame (ra), "Ben Rasûlullah'ı (sav) 'Kur’an okuyunuz, çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir' buyururken işittim" demiştir. (Müslim, Müsafirin 253)

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:33:00 -
Dikkat dikkat! Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştiriniz

Kur’an’sız bir hayat, Allah’sız bir hayat demektir. Allah’la ve kendisiyle tanışmak isteyen Kur’an okusun. Okumak anlamayı ve yaşamayı da beraberinde getirmelidir.

Resul’le tanışmak isteyen Kur’an okusun. Halık-mahluk ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, Allah ve Nebi arasındaki ilişkinin şahsında görmek isteyen Kur’an okusun.

Kur’an okumadan evvel aklınızı ve kalbinizi yoklayın. Kur’an okumaya müsait mi? Yani aklınız selim, kalbiniz selim mi? Eğer duygu ve düşünce mekanınız Kur’an-Kerim’i misafir etmeye hazır değilse, ortalık döküm-saçım, zihin ve yüreğiniz darmadağınıksa, ortalığı toplayıp bu mekanları Kur’an’a hazırlayınız.

Kur’an’ın başına otururken Allah’ın manevi huzurunda diz çökmüş olarak hissedin kendinizi. Öyle ki: Rabbiniz size konuşuyor, siz bir harfini kaçırmamak için can kulağınızla dinliyorsunuz.

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