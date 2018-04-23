Dikkat dağınıklığına 6 çare

Özellikle çocuklarda görülmekle beraber yetişkinler arasında da meydana gelen dikkat dağınıklığı, günlük hayatı etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Eğer sizde elinizdeki bir uğraşa kolay odaklanamıyorsanız mutlaka bu önerileri dikkate almalısınız.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAŞAYANLARA BİRKAÇ TAVSİYE

- Hazır gıdaların içerisindeki maddelerin dikkat dağınıklığına yol açtığı tespit edildiğinden dolayı paketli gıdalardan uzak durulmalı.

- Her gün düzenli olarak egzersiz hareketleri uygulanmalı.

- Olumlu insanlarla iletişim içinde olarak negatif düşüncelerden uzak durulmalı.

- Aynı anda birçok işi birden yapmaya çalışmayın, her zaman tek bir işe konsantre olmaya çalışılmalıdır.

- Ajanda kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir. Yapılacak işler yazarak planlanmalıdır.

- Elektronik ürünler gereksiz yere kullanılmamalıdır.

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