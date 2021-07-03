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Gündem Dikkat çeken yorum: Kemal Sunal yaşasa Batıcılar "çomar" deyip saldırırdı
Gündem

Dikkat çeken yorum: Kemal Sunal yaşasa Batıcılar "çomar" deyip saldırırdı

Gazeteci Fazıl Duygun, Kemal Sunal'ın bugün yaşasaydı, Türkiye'deki Batı severlerin onu "çomar" diye niteleyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:12:00 -
Dikkat çeken yorum: Kemal Sunal yaşasa Batıcılar "çomar" deyip saldırırdı

Kemal Sunal 21 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatro oyuncusu Kemal Sunal’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaşıldı.

Türkiye’de Anadolu insanını aşağı gören Batı severler de, Kemal Sunal hakkında rahmet mesajları yayınladı.

Bir mesaj da Gazeteci Fazıl Duygun’dan geldi. Duygun, Kemal Sunal’ın aslında Batı severlerin saldıracağı birisi olduğunu söyledi.

Twitter’daki mesajında Duygun, “Rahmetli bugün yaşasaydı, Batı karşısında ezik ve sümsük diplomalı cahil Batıcıların "çomar" diye saldırıcağı adam, Kemal Sunal” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

TOBACCO

NE GÜZEL DE ANLATMIŞ . ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANLARIMIZDAN İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL DE HATIRALARINDA YABANCI DİPLOMATLAR VE BÜYÜKELÇİLER ANKARA DA DAHİ BİZE TALİMAT VERİP GEREKİRSE BİZİ ÇOCUK GİBİ AZARLIYORLARDI DİYOR
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