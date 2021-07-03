Dikkat çeken yorum: Kemal Sunal yaşasa Batıcılar "çomar" deyip saldırırdı
Gazeteci Fazıl Duygun, Kemal Sunal'ın bugün yaşasaydı, Türkiye'deki Batı severlerin onu "çomar" diye niteleyeceklerini söyledi.
Kemal Sunal 21 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Sinema ve tiyatro oyuncusu Kemal Sunal’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaşıldı.
Türkiye’de Anadolu insanını aşağı gören Batı severler de, Kemal Sunal hakkında rahmet mesajları yayınladı.
Bir mesaj da Gazeteci Fazıl Duygun’dan geldi. Duygun, Kemal Sunal’ın aslında Batı severlerin saldıracağı birisi olduğunu söyledi.
Twitter’daki mesajında Duygun, “Rahmetli bugün yaşasaydı, Batı karşısında ezik ve sümsük diplomalı cahil Batıcıların "çomar" diye saldırıcağı adam, Kemal Sunal” ifadelerini kullandı.