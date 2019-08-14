Dikkat çeken uyarı: Türkiye'deki hareketlilik tüm ülkeleri etkiler

Türkiye, insan ticareti ile mücadelede büyük bir sorumluluk alırken, Avrupa ülkeleri bu konudaki duyarsız ve sessiz kalıyor. Kuzey Afrika- İtalya güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 181 bin 436’e ulaştı. Aynı dönemde Türkiye-Yunanistan güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 173 bin 561 oldu. Türkiye olası kaza durumlarına anında müdahale ederek göçmenleri kurtarırken, Avrupa ülkeleri çok sayıda göçmenin ölümüne seyirci kaldı. Kuzey Afrika – İtalya hattında hayatını kaybeden insan sayısı 4 bin 576 iken Türkiye–Yunanistan hattında hayatını kaybeden insan sayısı ise 434 kişi.

İnsan kaçakçılığında hedef ülke Türkiye

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse gelişmişlik düzeyi bakımından daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak isteyen insanlar için oldukça cazip bir ülke. İnsanların çaresizliklerinden ve umutlarından faydalanmak isteyen insan kaçakçıları, Türkiye’yi bir insan ticareti merkezi haline getirmeye çalışıyor. Türkiye, özellikle coğrafi konumu sebebiyle Avrupa’ya geçiş için de önemli bir ülke konumunda yer alıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNDOC) raporunda Türkiye’nin insan kaçakçılığı için hedef ülke haline geldiği ifade ediliyor.

Düzensiz göçü kontrol için beş ülke ile anlaşma

Türkiye, Ortadoğu ülkelerinden sonra en çok Orta ve Güney Asya’dan kayıt dışı göçmen alıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye, düzensiz göç akışını kontrol etmek için Afganistan, Pakistan, Irak, İran ve Bangladeş ile ikili anlaşma imzaladı. İran ile insan kaçakçılığı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışan bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu insan kaçakçıların insan ticareti yapmasını engellenmesi amaçlanıyor. Geçen yıl Türkiye, Afgan göçmenleri geçerli bir belge ile kabul etmeyi amaçlayan çalışma grubu kurdu. Çalışma grubunun kuruluşunun birinci yılı dolarken kayıt dışı göçmen ve insan ticareti mağdurlarının sayısının kademeli olarak azaldı. Bunun yanında Irak, Pakistan ve Bangladeş ile ilgili çalışmalara da başlandı.

4 bin göçmen hayatını kaybetti

Türkiye yakaladığı kaçak göçmene batıda olduğu gibi suçlu veya terörist muamelesi yapmıyor. Uluslararası göç örgütü verilerine göre 2016’da Kuzey Afrika- İtalya güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 181 bin 436. Türkiye-Yunanistan güzergahını kullanarak Avrupa’ya geçen insan sayısı 173 bin 561. Ancak Kuzey Afrika – İtalya hattında hayatını kaybeden insan sayısı 4 bin 576 iken Türkiye–Yunanistan hattında hayatını kaybeden 434 kişi.

Tüm ülkeleri etkiler

Türkiye’den Avrupa’ya kaçak göçmen geçişini engellemek için Ege’de, Akdeniz ve Edirne’de sınırdan geçişler gözetleniyor. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için birçok adım attı. İnsan ticaretinin engellenmesi sadece Türkiye’nin sorumluluğunda bulunmuyor. Türkiye’nin yükünü hafifletmek için uluslararası aktörler arasında bu yükün paylaşılması gerekiyor. Aksi halde Türkiye’deki göçmen hareketi, Avrupa’yı doğrudan etkileyecek.