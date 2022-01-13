Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Her şey değişebilir

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad İran ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Her şey değişebilir"

İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ittifak yapmasını önemsediğini vurgulayan Ahmedinejad, "Eğer İran, Türkiye ve Suudi Arabistan ittifak yaparsa bölgedeki bütün ülkeler ittifak kuracaktır. Dünyadaki her şey değişebilir. 3 ülke doğal madenlerden, coğrafi konumlarından dolayı dünyada önemli ülkeler. Eminim en kısa zamanda dünyada gücün paylaşımı değişecek. Gelişim ve değişim için imkanlar milletlerin elinde olacak" dedi.

"Amerika verdiği sözleri tutmadı"

İran nükleer anlaşmasına yönelik Amerika'yı eleştiren Ahmedinejad, "Biden ile İran-ABD ilişkileri çok değişmedi. Çünkü ABD'deki başkanları dış siyaseti belirleyen kişiler değil. 70 yıldır Amerika'nın İran'a karşı politikası aynı, değişmedi. Eğer bir anlaşmanın başarılı olunması isteniyorsa birkaç faktörün olması gerekiyor. Önce karşı tarafa saygı duymak ve haklarını resmi olarak tanımak gerekiyor. Sonrasında tarafların sorumluluğu eşit ve adil olmalıdır. Ama bizim nükleer anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Her anlaşmaya sorunları çözmek ve uzlaşmayı madde olarak koymaları gerekir. 6 ülke İran'ın nükleer faaliyetlerine her zaman karşı çıkıyor. Sadece 1 İran var ama karşısında 6 ülke var. Trump ve İran arasındaki problemlerden dolayı 6 ülke sorunları çözemedi. Herkes Trump'ın yanlış yaptığını söyledi. Ama kimse yanlışı telafi etmek için çaba göstermedi. Her anlaşmada tazminat, o anlaşmayı yürütmek için olması gereken bir şeydir. Amerika verdiği sözleri tutmadı, sorumluluklarını yerine getirmedi. Bunun karşılığında hiçbir tazmin olmadı. Ama İran'ın sorumluluklarına karşı baya büyük tazminat ve şartlar vardı. Bu anlaşmanın adaletsizliğini gösteriyor o nedenle başarılı olamaz. Sorunu çözemedi hatta daha fazla anlaşmazlık oldu. Yeni görüşmelerde bu konular çözülecekse belki başarılı olunabilir. Eğer olmazsa da zamanımızı boşa harcamış oluruz" ifadelerini kullandı.