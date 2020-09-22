Dikkat çeken sözler: Türkiye böyle krizleri aşma konusunda ustadır

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Sung Yun-mo, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iki ülke iş insanlarının iştirak ettiği Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını belirten Yun-mo, Kore Savaşı ile birlikte ilişkilerin sağlamlaştığını ve kardeş iki ülke olunduğunu söyledi.

Ülkeler arası devam eden duygusal bağın ekonomik iş birliğini zenginleştirdiğini kaydeden Yun-mo, Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 2013 yılında devreye girmesiyle iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin temellerinin atıldığını dile getirdi.

Türkiye'de bulunan 300'den fazla Koreli şirketin ülkenin ekonomik açıdan büyümesine ve istihdamına katkı sağladığını aktaran Yun-mo, ikili ticaretin yıldan yıla büyüdüğünü ifade etti.

Ekonomik ilişkilerin koronavirüs pandemisinden etkilenmediğini vurgulayan Yun-mo, "Pandemi, yapısal dönüşümleri zorunlu kılıyor. Her 2 hükümet de pandemiyi yönetmeye devam ediyor. Uyarı paketleriyle yeşil ve dijital endüstriyi canlandırmaya çalışıyor. Kore, temmuz ayında hem yeşil hem dijital olarak tanımladığı anlaşmasını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte yatırımı ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl açıkladığı 5 Yıllık Kalkınma Planı ile yeşil ekonomiye verdiği önemi gösterdiğini söyleyen Yun-mo, "Ekonomik iş birliğimizi Kovid-19'a rağmen yeşil ve dijital endüstriye odaklamalıyız. Böylece Kovid-19 sonrası döneme hazır olduğumuzu göstermeliyiz. İş birliğimizi geleneksel imalattan yeşil ve dijital endüstrilere doğru evriltmeliyiz" diye konuştu.

"Pandemi ticaretimizde yeni fırsatlar oluşturacak"

Türkiye'de elektrikli taşıt endüstrisinin teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Yun-mo, "Türkiye, elektrikli taşıtları 2023'e kadar toplu imalata sokmak istiyor. Yetkinlik ve teknolojimize dayanarak iş birliğimizle bunu kuvvetlendirebiliriz." dedi.

Dijital dönüşümün iş birliğini çeşitlendirmeye katkı sağlayacağını söyleyen Yun-mo, koronavirüsün ekonomik bir şoku da beraberinde getirdiğini belirterek şunları aktardı:

"Her ne kadar Kovid-19 sebebiyle en kötü ekonomik krizle karşı karşıya olsak bile, ben eminim, ülkelerimizin aktiviteleri gelecek engelleri aşmaya yetecek. Türkiye, böyle krizleri aşma konusunda ustadır. İki ülkedeki iş insanlarının gelecekteki her türlü değişikliğe hızlıca adapte olacağını düşünüyorum. Hatta pandemi, ticaretimizde yeni fırsatlar oluşturacak."