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Dikkat çeken S-400 yorumu: Türkiye'yi kimse korkutamaz

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi sevkiyatının başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Korotçenko, "Bu sevkiyatla birlikte Türkiye'nin tamamen bağımsız, egemen, kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke olduğu görüldü" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:15
Dikkat çeken S-400 yorumu: Türkiye'yi kimse korkutamaz

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Batılı ülkelerin baskısı ve S-400 alımını engelleme girişimleri altında Türkiye'nin egemenliğini kanıtladığını vurguladı.

"Erdoğan, baskıya boyun eğmeyeceğini gösterdi"

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uzman, "ABD, İngiltere, NATO ve diğer yapılar, bu anlaşmayı bozmak için Türkiye'yi baskı altına aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baskıya boyun eğmeyeceğini gösterdi. Türkiye, tamamen bağımsız, egemen ve kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke" dedi.

Korotçenko'ya göre Erdoğan, bu süreçte öncelikle ulusal güvenlik çıkarlarını ve Türk halkının çıkarlarını esas aldı.

'Türkiye, mutlak egemenliğe sahip oldu'

En donanımlı, en teknolojik, en gelişmiş ve en iyi uzun menzilli füze savunma sistemi S-400'ü alan, askeri açıdan seçkin dünya ülkeleri kulübüne Türkiye'nin de katıldığını belirten Korotçenko, Türkiye'nin S-400'lerle birlikte kendi hava-uzay sahasının güvenliğini sağlama alanında mutlak egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

'Erdoğan'ın pazardaki en iyi sistemi aldı'

S-400 sisteminin alçak irtifadaki kruz füzeleri, 5. nesil avcı uçakları ve stratosferdeki hedefler de dahil olmak üzere her türlü hedefi imha etme ve taktik füzelerini önleme imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Korotçenko, Erdoğan'ın pazardaki en iyi sistemi almaya öncelik verdiğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:15
  1. İgor Korotçenko
  2. S-400

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