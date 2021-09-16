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Teknoloji Dikkat çeken rakam! İsrailliler, teknoloji firmasını satın aldı
Teknoloji

Dikkat çeken rakam! İsrailliler, teknoloji firmasını satın aldı

İsrailli siber güvenlik firması Kape Technologies, en önemli sanal özel ağ sağlayıcılardan (VPN) ExpressVPN'i 936 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 18:04:00 - 2021-09-16 19:29:42
Dikkat çeken rakam! İsrailliler, teknoloji firmasını satın aldı

2017 yılında GhostVPN'i, 2018 yılında Zenmeta'yı ve son olarakta VPN sağlayıcısı Webselenese'yi satın alan Kape Technologies, son yıllarda VPN ve veri güvenliği alanında yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor.

The Times Of Israel'in haberine göre İsrailli siber güvenlik firması Kape Technologies, en önemli sanal özel ağ sağlayıcılardan (VPN) ExpressVPN'i 936 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Kape'den yapılan açıklamada ExpressVPN'in satın alınmasının ücretli abone tabanını altı milyonun üzerine çıkaracağı ve "birinci düzey dijital gizlilik ve güvenlik oyuncusu oluşturacağı'' ifadeleri kullanıldı.

Kape Technologies CEO'su Ido Erlichman satın alımla ilgili gizlilik ve güvenlik vurgusu yaparak, ''ExpressVPN ekibinin yeteneklerini, Kape ile birleştiriyoruz. ExpressVPN artık dünyanın önde gelen gizlilik ve güvenlik markalarından oluşan Kape ailesinin bir parçası. Bu durum vizyonumuzu bir adım öteye taşıyacak.'' ifadelerini kullandı.

Kape Technologies, Tel Aviv, Seattle, Berlin, Paris ve Londra dahil olmak üzere dünya çapında sekiz ofiste yaklaşık 350 çalışana sahip.

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