Dikkat çeken 'Libya' görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Abdulfettah Sisi, Libya'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Sisi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"Trump, Sisi'nin geçen haftaki, Libya'daki çatışmalarda gerginliğin azaltılması ve siyasi uzlaşmanın sağlanması konusundaki çabalarını övdü." ifadesine yer verilen açıklamada, Trump ve Sisi'nin Birleşmiş Milletler himayesindeki 5+5 ateşkes görüşmelerinin sürdürülmesi ve yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın görüşmede, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı konusunda "adil ve eşitlikçi" bir anlaşmaya ABD'nin ara buluculuk etme sözünü de yinelediği aktarıldı.