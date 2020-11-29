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Ekonomi Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...
Ekonomi

Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...

Bir süredir değer kaybeden altın fiyatları için birçok uzman, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Peki altın fiyatları ne olur? İşte dikkat çeken iddia...

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:28:00 -
Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...

Dolar kuru ve ons altının düşüşü ile Kovid-19 aşısı haberlerinden gelen olumlu haberlerin ardından daha da düşen altın fiyatları için açıklama yapan birçok uzman, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini söylüyor.

Ons altın haftalık kapanışta sert bir düşüş yaşarken gram altın da haftanın son işlem gününde yüzde 2 oranında değer kaybı yaşadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Finance SA Portföy Yöneticisi Alain Corbani, kısa vadede altın fiyatları için bu haftanın kritik olduğunu ifade ederken uzun vadede ise 2021 senesi için altın fiyatlarının yeniden şahlanacağını düşünüyor.

"Bir alım fırsatı"

Corbani, verdiği röportajda altın fiyatları için önemli olan ons altın fiyatının kritik bir destek seviyesinin altına düştüğünü kaydetti. "Önümüzdeki haftayı dikkatle takip edeceğiz ve yeni destek seviyelerinin altına düşüp düşmeyeceğini gözlemleyeceğiz." diyen Corbani, "Şayet altına kırılırsa düşüşün bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Tabii bunların bir alım fırsatı olduğunu anımsatmak isterim." ifadelerini kullandı.

milligazete'nin haberine göre; uzun vadede altın fiyatlarının yeniden şahlanacağını ileri süren Corbani, "Doların etkisiyle çok yüksek bir ons altın fiyat hareketi izleyebiliriz" iddiasında bulundu.

Öte yandan, altın fiyatlarıyla ilgili en olumlu gelişmenin ABD'deki mali teşvik paketi haberleri gibi görünüyor. Joe Biden hükümetinin resmi olarak işbaşı yapacağı zaman bu paketin hızla geçeceği düşünülürken, bu zamanın takriben ocak ayında olacağı ifade ediliyor. O vakte kadar yaşanacak olumlu ya da olumsuz gelişmelerin ise ons altın fiyatını geniş bir fiyat aralığında hareket ettirebileceği konuşuluyor. Önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmeler ve yeni ayın verileri gidişatın netleşmesini sağlayabilir.

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