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Dünya Dikkat çeken görüşme! İşgalci İsrail'e gidiyor
Dünya

Dikkat çeken görüşme! İşgalci İsrail'e gidiyor

CIA Direktörü William Burns'un İran konusunu görüşmek üzere yarın işgalci İsrail'e geleceği bildirildi. CIA Direktörünün bu ziyaretinin, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının ardından Tel Aviv ile Tahran arasında gerilimin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 19:51:00 -
Dikkat çeken görüşme! İşgalci İsrail'e gidiyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İran konusunu görüşmek üzere yarın işgalci İsrail'e geleceği bildirildi.

Terörist İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, Burns'un ziyareti kapsamında Başbakan Naftali Bennett ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Burns'un yapacağı görüşmelerde, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Tahran yönetiminin bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı ifade edildi.

CIA Direktörünün bu ziyaretinin, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının ardından Tel Aviv ile Tahran arasında gerilimin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekildi.

Burns'un Ramallah'ta da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

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