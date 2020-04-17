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Gündem

Dikkat çeken 'Ercüment Ovalı' açıklaması: Şapkadan 'Roche' çıktı

AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile ilgili attığı tweette, "Günlerce gündem oluşturdular. Yeni ilaç ve aşı için ekipçe laboratuvara kapandıklarını söylediler. Şapkadan ‘Roche’ çıktı." ifadelerini kullandı.

2020-04-17 18:52:00 -
Dikkat çeken 'Ercüment Ovalı' açıklaması: Şapkadan 'Roche' çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın dün akşam sosyal medyadan koronavirüs ilacı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı" dedi. Bakan Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile ilgili attığı tweette, "Günlerce gündem oluşturdular. Yeni ilaç ve aşı için ekipçe laboratuvara kapandıklarını söylediler. Şapkadan ‘Roche’ çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'ya "İyi ki varsınız" diyen Tayyar'ın tweeti şöyle:

Dornaz alfa nedir?

Dornaz alfa, DNA'yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Alman menşeli olan Dornase Alfa, Roche firması tarafından üretiliyor.

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Yorumlar

Aydın

Adam seçmeden bilimsel çalışma yapanlara destek verdik ama yine inşallah öyle değildir diyorum çaktırmadan reklam çalışması yapılıyorsa durum vahim.
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Tr.

Bu ... uslanmıyor.Geçmişteki kirli karnesini kimse unutmadı.Bu yüzden fabrikalarını kapattılar.
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