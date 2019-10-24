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Dikkat çeken anket! Halkın yüzde 81'i destek verdi

Yapılan son ankete göre, halkın yüzde 81'i Türkiye'nin yerli otomobil üretmesini destekliyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:09
Dikkat çeken anket! Halkın yüzde 81'i destek verdi

Araştırma şirketi Areda Survey, 4 bin 500 kişi ile TEKNOFEST özelinde, Türkiye’nin kendi savunma sistemini geliştirmesi, yerli uçak ve otomobil üretimi konu başlıkları altında bir araştırma yaptı. Türklerden, yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek geldi.

TEKNOFEST başarılı bulundu

Araştırmaya katılanların, yüzde 64,3’ü TEKNOFEST etkinliklerini izleyip, başarılı bulduğunu ifade ederken, yüzde 10,4’ü ise izleyip, başarılı bulmadığını, 25,3’ü ise izlemediğini belirtti. TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji alanında yeni buluşlara imza atmasını sağlayacağına inananların sayısı yüzde 90,3 iken, inanmayanların sayısı da yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

Yerli savaş uçağı üretilmeli

‘TEKNOFEST, Türkiye’nin havacılık alanında kendi savunma sanayisini geliştirmesine katkıda bulunur mu?’ sorusuna vatandaşların yüzde 79,3’ü evet derken, yüzde 20,7’si ise hayır cevabını verdi.

Aynı araştırmada, Türkiye’nin bir gün kendi savaş uçaklarını yapabileceğine inananların sayısı yüzde 72,3; inanmayanların sayısı ise 27,7 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 68,7’i Türkiye’nin yolcu uçağı üretebileceğine ve bunu dünyaya pazarlayabileceğine inanırken yüzde 31,3’ü inanmadığını aktardı.

Dışa bağımlılıktan kurtulmak gerek

Katılımcılara sorulan; ‘Türkiye’nin savunma sanayiinde iddialı hale gelmesi için ne yapması gerekir?’ sorusuna yüzde 37,4 dışa bağımlılıktan kurtulmalı, yüzde 33,1 her tür teknolojik yeniliği teşvik etmeli, yüzde 29,5 ise özgür düşünceye önem vermeli yanıtını verdi.

Türkiye’nin kendi savunma sanayisini geliştirmesini engelleyen devletlerin olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 76,8 iken, düşünmeyenlerin sayısı ise 23,2 oldu. Katılımcıların yüzde 77,3’ü savunma sanayisinin gelişmesini engelleyen ülkenin Amerika olduğunu düşünürken; yüzde 7,1 Rusya, yüzde 6,7 İsrail, yüzde 2,1 Ermenistan, yüzde 6,7 ise diğer ülkelerin olduğunu düşünüyor.

Yerli otomobile de büyük destek

Türkiye’nin yerli otomobil üretimiyle ilgili farklı görüşlerin olduğunun tespit edildiği araştırmada;

Yüzde 81,6 Türkiye’nin kendi otomobilini mutlaka üretmesi gerektiğini, yüzde 10,8 ekonomik olmadığı için yerli otomobile gerek olmadığını, yüzde 7,6 ise yerli otomobil üretilse de olur üretilmese de diye düşünüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:09
  1. Araştırma şirketi Areda Survey
  2. TEKNOFEST
  3. anket

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    hani ben de destek verdim hala ortada bir şey yok yapan da yandaş değil diye ötekileştirilmiş gibi geliyor
  • BERKİNBERKİN19 sa önce
    HERYERINİ RENGARENK YAPTIKLARI HİNT ARACINI YERLİ ARAÇ DİYEGÖSTERDİLERDİ SENELER ÖNCE. SIKILDIK ARTIK YALANLARDAN... HİÇ GAZ KESMEZMİSİNİZ SİZ...
  • ArifArif20 sa önce
    20 sene önce seçimlerde, yerli otomobilimiz yollarda derken başlasaydık şimdi ülkenin yarısı biniyordu o otomobillere. Hükümet hiç samimi değil bu konuda. İnanmıyor halk artık, şişti.
  • lütfilütfi21 sa önce
    Yerli uçaklarımızı,tanklarımızı,toplarımızı,tüfeklerimizi yapıyoruz.Otomobil olmasada olur.
  • anadolu kartalıanadolu kartalı21 sa önce
    teknolojinin en alasını üretmemiz lazım dışa bağımlılığımız arttığı müddetce bağımsızlığımız tehlikeye girmiş demektir
  • eymeneymen21 sa önce
    bir yerden başlayalım artık..az da olsa başlayalım..her şeyi biz üretelim..üretimde çok geriyiz
  • dürüstdürüst21 sa önce
    Yerli otonun ilk alıcılarından biri olacağım,söz.

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