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Siyaset Dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin yardımları ile başımızı dik tutuyoruz
Siyaset

Dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin yardımları ile başımızı dik tutuyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 39’uncu yıl dönümüne özel verilen resepsiyonda konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, "Bilmenizi isterim ki güzel adamız, anavatan Türkiye’nin yardımları ile başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:11:00 -
Dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin yardımları ile başımızı dik tutuyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nın 39’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resepsiyon düzenlenerek, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı ve 15 Kasım KKTC’nin ilanıyla ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Kıbrıs Türklerinden sizlere selam getirdim. Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin sevgisini ve coşkusunu buraya taşımak benim için büyük bir mutluluk. Bilmenizi isterim ki güzel adamız, anavatan Türkiye’nin yardımları ile başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor” dedi.

"Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik"

Kıbrıslı Türklerin geleceğe mutlulukla ve güvenle baktığını ifade eden Topçu, “Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bu topraklara çetin mücadeleler sonunda, ağır bedeller ödeyerek geldik. Yüzbaşı Cengiz Topel gibi nice kahramanlarımızı şehit verdik. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğimizin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Bu vesile ile Kıbrıs Türk’ünün özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının gıyabında emeği geçen herkese Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nın 39’uncu yıl dönümü Resepsiyonu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı’nın dinletisi ile son buldu. Ordu evinde düzenlenen resepsiyona; Vali Ersin Yazıcı, Isparta Valisi Aydın Baruş, Burdur Valisi Ali Aslantaş, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Dr. Murat Sezgin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri, Başkonsolos Cem Topçu, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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