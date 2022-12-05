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Siyaset Dikkat çeken açıklama: Türkiye olmasaydı topraklarımızı geri alamazdık!
Siyaset

Dikkat çeken açıklama: Türkiye olmasaydı topraklarımızı geri alamazdık!

Gündeme ilişkin açıklamada bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, "Eğer Türkiye olmasaydı Azerbaycan topraklarını geri alamazdı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 23:31:00 - 2022-12-06 00:39:40
Dikkat çeken açıklama: Türkiye olmasaydı topraklarımızı geri alamazdık!

 Yeniakit.com.tr 

"Azerbaycan Türkiye İlişkileri ve Haydar Aliyev'in Rolü" konulu konferansa katılan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, "Türk'ün Türk'ten başkan dostu, kardeşi yoktur." dedi.

"Biz kendimiz kendimizi koruyacağız. Göz bebeğimiz gibi koruyacağız." mesajı veren Mammadov, "Bizim kardeşlerimiz de Orta Asya'dadır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dır. Devleti olmayan ama topluluk olarak başka devletlerde yaşayan bizim milyonlarca kardeşimiz var. 300 Milyondan fazla dev bir milletiz. Alfabemiz de aynı olmalı, konuşmamız da anlaşmalı olmalı birbirimizle, ortak tarihimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Karabağ işgalinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile düşmanları geri itildiğini belirten Mammadov, şöyle devam etti:

Siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yumruğunu yere vurdu ve 'Önümde kimse durmasın.' dedi. Yüz binlik Türk ordusunu Ermenistan sınırına yığdı ve dedi ki 'Kim düşünürse Azerbaycan yalnızdır, Azerbaycan yalnız değildir.' 44 gün yetti ki 28 yıl boyunca tahkim edilmiş, yığınak yapılmış bir yer işgalden kurtarıldı.

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