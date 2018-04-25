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Dikkat çeken açıklama! "O besinin alkolden farkı yok"

Kullandığı ifadelerle gündem olan Canan Karatay, katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamalarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:30
Dikkat çeken açıklama! "O besinin alkolden farkı yok"

Prof.Dr. Canan KaratayGaziosmanpaşa'da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti,

Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da çeşitli bilgiler verdi.

İşte Canan Karatay'ın son açıklamaları

BAL KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR 

Bal sevenlere kötü haber! Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

EKMEK VE ŞEKER KANSER ETKİSİ YARATIYOR 

Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yarattığı ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.

DOĞAL ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞI KULLANIN 

Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

MEYVE SUYUNUN, ALKOLDEN FARKI YOK...

Prof.Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyce sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:30
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