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Aktüel

Dikkat çeken açıklama: Garip şeyler oluyor, virüs bunları tek başına yapamaz

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken Türkiye'de 31 kentte 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler Türkiye açısından umut verici olarak değerlendirilirken, tedbirlerden taviz verilmemesinin gerekliliğine de özellikle dikkat çekiliyor.

2020-04-25 21:06:00 -
Dikkat çeken açıklama: Garip şeyler oluyor, virüs bunları tek başına yapamaz

Koronavirüs salgını sürecinde evden yayınlara devam eden SuperHaber yazarı Metehan Demir ile SuperHaber YouTube Koordinatörü Barış Özkan, Türkiye'de korona tedbirlerinin ne zaman sona ereceğini ve normalleşmenin ne zaman başlayacağını değerlendirirken, Haziran ayı için yapılan planlamalara değindi.

"Garip bir durum var, bunu bir virüs tek başına yapamaz"

Dünyadaki gelişmelere dikkat çeken Metehan Demir, Koronavirüs'ün ortaya çıkışıyla ilgili dillendirilen iddiaların gerçek olup olmamasından öte, bu süreç üzerinden birilerinin fayda sağlamaya çalıştığına vurgu yaparak, "Dünya ekonomi piyasalarında garip şeyler oluyor. Bunu bir virüsün tek başına yapması mümkün değil. Bu kadar bilinçli olarak, her noktaya bu kadar akıllıca dokunamaz. Virüs insan yapımı mı, değil mi bilemeyiz ama sonraki sürecin bir insan aklı tarafından yürütüldüğü ortada" dedi.

"24 Nisan Türkiye'yi hedef alan bir politik şantaj silahı"

24 Nisan ile ilgili sözde soykırım iddialarının bir kez daha gündemde olduğuna dikkat çekilen programda Demir, "Bu Türkiye'ye karşı yöneltilen bir politik şantaj silahı. Yoksa birşey bildiklerinden, bir davayı savunduklarından değil. Zaman makinesi icat etsen, 'Bak ben o iddialarla ilgili görüntüleri zaman makinesinden size izletiyorum' desen, bunlar yine inanmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Superhaber

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