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Gündem Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!
Gündem

Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 10:41:00 -
Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tarih 9 Nisan 2024.

Nikaragua’nın “soykırım riski” tespiti ile Almanya’nın İsrail’e silah satışının durdurulmasını istediği Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşma başladı.

Almanya temsilcisi Tania von Uslar-Gleichen, “silah satmıyoruz” demedi. Diyemedi..

Dikkat buyrun...
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Domates, patates demiyoruz..

“Gazze’li çocukların öldürülmesinde kullanılan silah” diyoruz..

Peki Almanya, ne dedi?

“İsrail’in güvenliği, Berlin Dış Politikası’nın merkezindedir” dedi.

Yani “inadınıza silah satacağız. İsrail’in güvenliği, bizim güvenliğimiz demektir” demeye getirdi..

Ve şöyle tamamladı: “Almanya olarak, silah ihracatını uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıyoruz.”

Yani “Bebekleri öldürmeyi, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yapıyoruz” demiş oldular..

Bizim muhalefetteki muhafazakarların “”Orda hukuk var” dedikleri” Almanya söylüyor bunu..

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Yorumlar

Şeref Kazan

Sayın Karahasanoğlu bu olayı buraya kadar indirgedinizya ALLAH cc adildir herkese hepimize hak ettiğini ne eksik ne fazla zerre miktarında verecektir...

Almanan'ya bagimsiz bir devlet deegildir

Size katiliyorum Sayin Ali Karahasanoglu. Almanya Israil'in, dolayisiyla ABD'nin güdümünde, mandasinda olan bir devletciktir. Icten ice Israil'den kurtulmak istediklerini dahi düsünüyorum, ama yapamiyorlar! Yoksa bu almanlarin tutumu akilla mantikla yürekle aciklanabilecek bir tavir midir?
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