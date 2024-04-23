Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Tarih 9 Nisan 2024.
Nikaragua’nın “soykırım riski” tespiti ile Almanya’nın İsrail’e silah satışının durdurulmasını istediği Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşma başladı.
Almanya temsilcisi Tania von Uslar-Gleichen, “silah satmıyoruz” demedi. Diyemedi..
Dikkat buyrun...
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Domates, patates demiyoruz..
“Gazze’li çocukların öldürülmesinde kullanılan silah” diyoruz..
Peki Almanya, ne dedi?
“İsrail’in güvenliği, Berlin Dış Politikası’nın merkezindedir” dedi.
Yani “inadınıza silah satacağız. İsrail’in güvenliği, bizim güvenliğimiz demektir” demeye getirdi..
Ve şöyle tamamladı: “Almanya olarak, silah ihracatını uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıyoruz.”
Yani “Bebekleri öldürmeyi, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yapıyoruz” demiş oldular..
Bizim muhalefetteki muhafazakarların “”Orda hukuk var” dedikleri” Almanya söylüyor bunu..
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