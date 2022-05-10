Dikkat! Bunları yemek egzamayı tetikleyebilir! Egzamayı tetikleyen şeyler, egzamaya yasak yiyecekler

Egzama (atopik dermatit) ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir.

Egzama neden meydana gelir?

Deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlar da duyarlılığı bulunan kişilerde egzama hastalığına sebep olabilir.

Egzama olduğunu nasıl anlarız? Egzama belirtileri

Egzama genellikle deride el ve ayakta bacaklarda saç diplerinde; kızarıklık, pullanma, kaşıntı, sulantı, yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Egzama ilk etapta içi su dolu kabarcıklar olarak kendini gösterir.

Egzama kaşıntıya neden olarak hem görüntü hem de etki olarak olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Egzama çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Her yaştan ve her kesimden insanda görülebilmektedir. Egzama zaman zaman tetiklenerek daha şiddetli belirtiler gösterebilmektedir. Egzamanın tetiklenmesine neden olan yiyecekler bulunmaktadır.

EGZAMAYI TETİKLEYEN GIDALAR

İnek sütü

Yumurta

Soya

Gluten

Balık

Turunçgiller

Domates

Konserve gıdalar

ÇOĞU GIDANIN İÇİNDE GLUTEN BULUNMAKTADIR

Özellikle çocuklarda, inek sütü ve yumurta egzamayı alevlendiriyor. Yer fıstığı ve soya içeren yiyecekler de bu hastalığı tetikliyor. Yine egzamayı etkileyen gluten ve buğdaydan ne kadar uzak durulsa da her ikisi birçok yiyecekte, hatta sakızlı şekerler çorbalar ve soslarda bile bulunuyor.

KONSERVE GIDALAR ÇOK TEHLİKELİ

Balık. somon, sardalya ve ringa balığı dışında diğerleri alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. C vitamini içeren turunçgiller ve domates de egzama için hiç masum değil. Konserve gıdalar ise ayaklarda ve ellerde görülebilen küçük kabarcıkları artırabilir.

Egzama ve yoğurt

Yapılan araştırmalar sonucunda bağırsaklarda artan prebiyotik bakteri varlığı egzamaya karşı korumada etkilidir. Prebiyotikler bağışıklık sistemini destekleyerek egzamanın iki ana sebebi olan iltihabı azalar ve egzamaya karşı sizi korur. Yoğurt, kefir, süt ve süt ürünleri bol miktarda prebiyotik içerir.