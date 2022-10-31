Dikkat bu tuzağa düşmeyin! Telefonlarda IMEI kaydı dolandırıcılığı

Son zamanlarda dolandırıcılıkta yeni modeller bulmaya çalışan dolandırıcılar, sosyal medyada iPhone Kayıt, BTK iPhone Kayıt kullanıcı adları ile hesap açarak IMEI kayıt vaadiyle insanları dolandırıyor.

BTK koranavirüs döneminde mağduriyet yaşanmaması adına yurt dışından getirilen cihazlara IMEI süre uzatma imkanı vermişti. Pandemi sürecinin sona gelinmesi ile birlikte BTK IMEI süre uzatma işlemini kapatması üzerine yüz binlerce kullanıcının telefonunda sinyal kesildi ve mağduriyet oluştu.

Dolandırıcılar mağduriyetten yararlanmaya çalışıyor

Özellikle son dönemde Instagram’da sayısı hızla artan sayfalar iPhone Kayıt, BTK iPhone Kayıt gibi kullanıcı adları ile hesap açıp reklam vererek kısa sürede birçok IMEI mağdurunu tuzağına düşürmeyi başarıyor.

Dolandırıcılar ödeme yapılması durumunda telefonunuzun kullanıma açılması için sadece IMEI numarasının iletilmesinin yeterli olduğunu söylüyor. BTK’nın ise ödemeleri peşin olarak istediğini gerekçe gösteriyorlar.

“Sizin adınıza Kıbrıs’a giriş çıkış yapıyoruz” yalanı

Dolandırıcıların “Sizin adınıza Kıbrıs’a giriş çıkış yapıyor ve tüm süreci biz kontrol ediyoruz” yalanını ortaya atarken, oysa hukuki sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle böyle bir şeyin hem mümkün olmadığı bilniyor.

IMEI kayıt uzatma süresinin bitirildiği bu dönemde mağduriyet yaşanmaması adına bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesi gerekiyor.