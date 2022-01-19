Dikkat: Bu illerde okullar 'yarın da' tatil!
Bazı illerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.
Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Bilecik, Sinop, Kahramanmaraş, Düzce illerinin valiliklerinden ayrı ayrı yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olması dolayısıyla 20 Ocak'ta bu iller genelinde yüz yüze eğitime ara verildi.
Diyarbakır'da ise 20 Ocak'la birlikte 21 Ocak Cuma günü de tatil edildiği belirtildi. (İLKHA)