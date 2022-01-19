  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dikkat: Bu illerde okullar 'yarın da' tatil!
Gündem

Dikkat: Bu illerde okullar 'yarın da' tatil!

Bazı illerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:25:00 - 2022-01-19 17:30:14
Dikkat: Bu illerde okullar 'yarın da' tatil!

Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Bilecik, Sinop, Kahramanmaraş, Düzce illerinin valiliklerinden ayrı ayrı yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olması dolayısıyla 20 Ocak'ta bu iller genelinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Diyarbakır'da ise 20 Ocak'la birlikte 21 Ocak Cuma günü de tatil edildiği belirtildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay